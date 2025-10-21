قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء
محافظات

رمد المنصورة: تنفيذ 3000 استشارة طبية في التليمديسن "التشخيص عن بعد" خلال عام واحد

رمد المنصورة
رمد المنصورة
همت الحسينى

 أعلنت مستشفى رمد المنصورة عن نجاحه في تنفيذ أكثر من 3000 استشارة طبية في التليمديسن (التشخيص عن بعد) خلال عام واحد، مؤكدًا أن المستشفى يُقدّم هذه الخدمة مباشرة كأحد مقدمي الخدمة المعتمدين، وليس كمستلم لها.

وشملت الاستشارات معظم محافظات الجمهورية، مما يعكس الدور الريادي للمستشفى في تطبيق تقنيات الطب الرقمي لخدمة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويأتي تنفيذ هذه الخدمة تحت إشراف الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، والدكتورة نهى عباس، منسق التليمديسن بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة الله أحمد، منسق التليمديسن بالمستشفى وبرعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل الصحة.

كما شارك في تقديم الخدمة فريق العمل المتميز المكوّن من الدكتورة إيمان عبد الحميد محمد، والدكتورة ثراء محمد أبو الفتوح، والدكتورة نَفين محمد عطا.

وشدد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، على أن تجربة المستشفى في مجال التليمديسن (التشخيص عن بعد) تُعد نموذجًا يحتذى به لباقي المستشفيات في تطبيق التحول الرقمي وتعزيز خدمات الطب الاتصالي.

وأكد الدكتور أحمد حسان أن هذا النجاح هو نتيجة جهود الفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، ويعكس الالتزام برؤية الوزارة نحو تطوير الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

