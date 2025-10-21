قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
توك شو

أستاذ علاقات دولية: اتفاق شرم الشيخ يستهدف استقرار الشرق الأوسط وحماية الشرعية الفلسطينية

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن اتفاق السلام الذي جرى في شرم الشيخ جاء بالأساس لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن غياب السلام يمثل تهديدًا لأمن المنطقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المصالح الأمريكية، معتبرًا أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تدخل الولايات المتحدة للضغط من أجل إبرام الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية DMC، أن الاتفاقية تتعارض مع المصالح الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلالها إلى ضمان بقاء المقاومة الفلسطينية على الأرض والحفاظ على الشرعية الفلسطينية، خاصة بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية من دمار واسع وسياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الاحتلال بهدف تفريغ الأرض من سكانها وضم ما تبقى منها لصالح إسرائيل.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن الاتفاق لم يُبرم فقط لحماية الشعب الفلسطيني، بل جاء أيضًا لـ إحباط المخطط الإسرائيلي الذي تبلور عقب أحداث 7 أكتوبر.

وأكد "عاشور" أن مصر تخوض معركة سياسية عبر أدوات القوة الناعمة، موضحًا أنها تتحرك على مسارين متوازيين:
الأول سياسي، من خلال اللقاءات والضغوط الدبلوماسية لتشكيل رأي عام عالمي داعم للاتفاق،
والثاني إنساني، يتمثل في الإصرار على إدخال المساعدات إلى غزة، وهو ما يعكس بعدًا سياسيًا أعمق يتمثل في الحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

صيدلية

بالقانون.. ضوابط جديدة لتداول الأدوية المخدرة داخل الصيدليات

مجلس النواب

بدء العد التنازلي.. المراحل المتبقية في سباق انتخابات مجلس النواب 2025

النائب ميشيل الجمل

برلماني: القمة المصرية الأوروبية ترسخ التعاون المشترك في مختلف المجالات

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

