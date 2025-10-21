فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكيداها

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال، وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بجدية للمباراة المقبلة.

وفي ختام المحاضرة منح فيريرا اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء ديكيداها.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

يتواصل غياب الثلاثي عدي الدباغ وناصر منسي وآدم كايد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواصل الثلاثي التدريبات التأهيلية بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبون في الفترة الحالية، لتجهيزهم للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.