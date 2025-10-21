أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية.. دورة تدريبية بجامعة بنها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالتنسيق مع الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة وقطاع التثقيف والتدريب بمعهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية دورة تدريبية عن " أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية متقدم " وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك باشراف الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث ، وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة الأستاذ أحمد حسني المسئول الادارى بوحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وحاضر فى البرنامج عدد كبير من السادة المتخصصين من بينهم لواء الدكتور السيد محمد سالم ، والكيميائية عائشة الكومى ، ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل وتوعية العاملين بكليات الجامعة ووحداتها بإجراءات الأمن والسلامة.

كما تتناول موضوعات البرنامج التدريبى الاتفاقيات الدولية فى مجال السلامة والصحة المهنية والسلامة فى النقل والتخزين والتداول داخل بيئة العمل على أن تختتم فعاليات البرنامج التدريبى يوم الخميس بحضور الأستاذ وجيه عبدالمولى مدير معهد السلامة والصحة المهنية والمسئول عن ختام وتقييم التدريب.