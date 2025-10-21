قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوشنر: نعمل على التأكد من استكمال المرحلة الثانية لاتفاق غزة
زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يؤدي تدريبات فنية وخططية استعدادا لمواجهة ديكيداها

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان  فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يومين.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وكان  فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

واصل آدم كايد وناصر منسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني  آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان  فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

الزمالك يانيك فيريرا ديكيداها الصومالي الكونفدرالية الأفريقية ادم كايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

بالصور

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد