الرقابة المالية: 851.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر أغسطس 2025.

أنشطة التمويلات

وسجلت قيمة إصدارات الأسهم 457.8 مليار جنيه، وبلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 60.1 مليار جنيه، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

وخلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2025، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 106.2 مليار جنيه، وصلت إجمال تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي، نحو 56.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، وسجلت قيمة الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة نحو 77.3 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاع التمويل العقاري خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام 2025 نحو 25.1 مليار جنيه.

