الرقابة المالية: 764 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية يونيو الماضي

ذكر تقرير لهيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 764 شركة بنهاية يونيو الماضي مقابل 604 شركة بنهاية شهر يونيو عام 2024، بارتفاع 26.5%.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ6 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يونيو 2025 نحو 43.656 مليار جنيه مقارنة 21.893 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 بنمو بلغ 99.4%.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بنسبة 113.7% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 59 مليار جنيه مقابل 27.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 113.7%

وسجلت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 32 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 17.8مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2024، بنسبة نمو 79.4%.

ووصلت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 27 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2024، بنمو 176.4%.

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.

وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.



