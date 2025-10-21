سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: 7.4 مليار يورو حزمة من الاستثمارات الأوروبية لمصر

أكد السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد الاوروبي حريص على إنجاح الشراكة مع مصر، مضيفا أن العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي لا تختزل في الدعم المالي فقط.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي، في لقاء مذاع عبر برنامج علي مسئوليتي ، عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 5 مليارات يورو قروضا ميسرة من الاتحاد الاوروبي الى مصر.

وتابع أبو زيد، أن مليارا و800 مليون يورو لدعم الاستثمار الاوروبي في مصر، لافتا إلى أن 7.4 مليار يورو هي حزمة من الاستثمارات الاوروبية لمصر.

وأشار إلى أن البنوك الاوروبية والمؤسسة التمويلية ستضخ استثمارات في مصر، وأوروبا مهتمة بالاستماع لرؤية مصر في كافة المجالات وخاصة ما يحدث في الشرق الاوسط.

وتابع أن مصر تمتلك موانئ متطورة وعمالة قوية تساعد على الاستثمار.

