سفير مصر بلاهاي يبحث مع شركة "شل" آفاق التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية

بحث سفير مصر في لاهاي السفير عماد حنا، مع جوانا كوينسبيرج نائبة رئيس شركة "شل" العالمية، المعنية بدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى آفاق التعاون المتاحة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، والاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.



وتناول اللقاء التعاون الممتد بين مصر وشركة "شل" العالمية لأكثر من مائة عام، حيث تم تسليط الضوء على الأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة في مناطق امتيازها بمصر، والتي تتنوع لتشمل كافة مراحل استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي وتسييله.



كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز، في ضوء الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع الحيوي.



وأبدت شركة "شل" اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في مناطق جديدة، وفقاً للفرص الاستثمارية المطروحة.



يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في مشاريع استراتيجية وفي القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطنى، وتأمين احتياجات المواطن اليومية من الطاقة، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، ويعكس حرص مصر على تدعيم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

