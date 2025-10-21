بعد القبض على 3 أشخاص.. 100 ألف جنيه عقوبة إدارة مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بإدارة مصنعين "بدون ترخيص".

وبإجراء التحريات تبين قيامهم بإدارة (مصنعين"بدون ترخيص") بالقليوبية أحدهما لإنتاج المخصبات الزراعية وآخر لصهر الخردة والمخلفات الصلبة لإنتاج سبائك معدنية وذلك بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص



نصت المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.