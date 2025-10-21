في جولةٍ مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من أسواق الخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة مفاجئة مساء اليوم، بعدد من أسواق مدينة الخارجة، شملت منطقتي الشعلة والبساتين؛ وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية، و الالتزام المحال والمنشآت التجارية المختلفة بالإعلان عن الأسعار دون مغالاة أو استغلال للمواطنين، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون في محاولات لرفع الأسعار، ورفع الإشغالات الموجودة بمدخل السوق؛ لتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري، والتأكد من إجراءات الأمان والسلامة العامة .