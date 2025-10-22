قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

18 ألف مطبوع بدون تفويض| تجديد حبس مالك مطبعة بدون ترخيص في المرج

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة،  حبس مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة ، وبحوزته 18 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض، وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.


تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة ، وبحوزته 18 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.


 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وبداخلها (18 ألف مطبوع تجارى لعلب كرتونية لمنتجات غذائية لشركات مختلفة دون الحصول على تفويض من الشركات صاحبة العلامات التجارية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس مالك مطبعة مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

