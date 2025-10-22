قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
أخبار العالم

أسوشيتد برس: «آلهة مصر القديمة» تحيي مجدها في قلب نيويورك

صورة من داخل قاعات المعرض
صورة من داخل قاعات المعرض
القسم الخارجي

في قلب مانهاتن، تلتقي آلهة مصر القديمة مجددًا في معرض ضخم حمل عنوان "مصر الإلهية" بمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، في أول معرض مصري بهذا الحجم منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ويضم المعرض أكثر من 200 قطعة أثرية تسلط الضوء على دور الآلهة في حياة المصريين القدماء، من أنوبيس وماعت إلى رع وإيزيس، في عرض بصري مهيب يستمر حتى يناير المقبل.

وقالت ديانا كريج باتش، أمينة قسم الفن المصري بالمتحف، إن المعرض لا يكتفي بإبراز جماليات الحضارة المصرية، بل يهدف إلى تعريف الجمهور "بكيفية فهم المصريين القدماء للعالم من حولهم، وكيف عبروا عن قضايا الحياة والموت والمعنى من خلال آلهتهم".

وأضافت باتش في تصريحاتها للوكالة: "الحضارة المصرية القديمة هي أول حضارة يتعرف عليها الناس في المدارس، من الأهرامات والمومياوات إلى كنوز توت عنخ آمون. إنها جزء من ثقافتنا الشعبية في الكتب والأفلام وحتى ألعاب الفيديو".

ويستعرض المعرض، الممتد على خمس قاعات رئيسية، صور الآلهة المصرية عبر 3000 عام من التاريخ، من التماثيل الحجرية الضخمة إلى التمائم الصغيرة المصنوعة من الذهب والعاج. 

ويضم المعرض 140 قطعة من مقتنيات المتحف نفسه، إلى جانب قطع نادرة معارة من متاحف عالمية أبرزها اللوفر في باريس.

في مدخل القاعة الأولى، يستقبل الزائر تمثال مهيب يصور الإله آمون رع جالسًا على عرشه وهو يحتضن الملك توت عنخ آمون بين يديه في مشهد رمزي للحماية الإلهية والسلطة، وهي قطعة استعارتها المتروبوليتان من متحف اللوفر.

وفي قاعة أخرى، يتجسد الإله حورس على هيئة صقر يعلوه التاج المزدوج رمز السيادة على مصر العليا والسفلى، بينما تظهر الإلهة حتحور في أكثر من شكل: بقرة، امرأة برأس أنثي الاسد، أو كرمز موسيقي يجمع بين الجمال والخصوبة والبهجة.

وتختتم باتش حديثها للوكالة بقولها: "رغم أن القسم الأخير من المعرض يتناول الموت، فإن جوهر المعرض هو عن الحياة. فكل تلك الآلهة كانت تمثل السعي الإنساني للخلود والانسجام مع الكون".

ويستمر معرض "مصر الإلهية" في استقبال الزوار حتى يناير 2026، وسط إقبال لافت من الجمهور الأمريكي والعالمي الذي لا يزال مبهورًا بسحر الحضارة المصرية القديمة.

مصر القديمة معرض آثار مصرية

