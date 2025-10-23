قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يؤكد: مصر عمق استراتيجي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي
علي الحجار يتألق في مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور كامل العدد
أسعار الذهب تختم التعاملات بارتفاع 80 جنيها
الرئيس السيسي: أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بغزة
الرئيس السيسي: مصر معبر آمن وجسر حيوي لأوروبا وشريك جاد لاستقبال الاستثمارات
السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. علاقة عاطفية مسمومة

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

تجنب الجدال في علاقتك وعامل شريكك بلطف. تحديات العمل ستقويك. قد تواجه مشاكل مالية. مع ذلك، ستكون صحتك إيجابية اليوم

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

قد تكون هناك خلافات بسيطة حول بعض المواضيع، لكن لا تفقد أعصابك. قد يكون شريكك عنيدًا اليوم، وعليك التعامل مع هذه المواقف بدبلوماسية. سينجح مواليد برج العزاب في العثور على حب جديد. ستختار بعض النساء اليوم للخروج من علاقة عاطفية مسمومة.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قلل من الكافيين إذا كان يُسبب لك الأرق. جرب استراحة تنفس لمدة خمس دقائق بين المهام لتهدئة أعصابك. إذا كنت متعبًا، فاختر موعدًا مبكرًا للنوم وتناول مشروبًا دافئًا. ستُحسّن العادات الصحية البسيطة والمتنوعة مزاجك وتركيزك اليوم وتجعلك تبتسم أكثر. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

قد تكون فرصة العمل الحر رائعة لك، فهي منصة لعرض أعمالك وإبداعك. من لديه مقابلات عمل مُجدولة سيحظى بنتائج إيجابية. سيحظى بعض المهندسين المعماريين، ومصممي الجرافيك، والمحامين، ومندوبي المبيعات، ومحترفي تكنولوجيا المعلومات، والميكانيكيين بتقدير العملاء. من يتوقع ترقية أو تقييمًا سيتلقى أخبارًا سارة كما سيُبرم رجال الأعمال شراكات جديدة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ستنجح النساء في تحقيق عوائد جيدة من سوق الأسهم. ستحتاج إلى مساعدة صديق ماليًا بسبب مشكلة طبية. استعن بخبير مالي لاتخاذ قرارات أفضل، قد تحلّ أيضًا مشاكل مالية مع الأصدقاء. سيُطلب من بعض الطلاب دفع رسوم الدراسة في الجامعات اليوم

حظك اليوم توقعات الابراج برج الجوزاء الجوزاء مهنيا الجوزاء عاطفياً

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

