شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، افتتاح خط إنتاج جديد للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه في المنطقة الصناعية بجمصة.

وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون قطعة سنويًا، معتمدة على 80% مكون محلي.

يهدف المصنع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير، حيث تصدّر 40% من إنتاجه، ويوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشملت التوسعات خطوط إنتاج حديثة للأقراص والكبسولات والباودر، بالإضافة إلى الأشربة والجيلي، مما يعزز مكانة المصنع في السوق المحلي والدولي.

وأكد الفريق كامل الوزير دعم الدولة للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية الأتمتة والتصنيع المتكامل لزيادة الصادرات.

كما أعلن عن إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لدعم الصادرات المصرية.

وصرح الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي ل (ECC)، أن التوسعات الجديدة تهدف لتوطين الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، وتقوية القدرة التصديرية لتصل إلى 5 ملايين دولار مقارنة بـ2 مليون دولار في 2024.