أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

افتتاح خط إنتاج جديد للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه

أحمد عبد القوى

شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء،  افتتاح خط إنتاج جديد للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه في المنطقة الصناعية بجمصة.

وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون قطعة سنويًا، معتمدة على 80% مكون محلي.

 يهدف المصنع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير، حيث تصدّر 40% من إنتاجه، ويوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشملت التوسعات خطوط إنتاج حديثة للأقراص والكبسولات والباودر، بالإضافة إلى الأشربة والجيلي، مما يعزز مكانة المصنع في السوق المحلي والدولي.

 وأكد الفريق كامل الوزير دعم الدولة للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية الأتمتة والتصنيع المتكامل لزيادة الصادرات. 

كما أعلن عن إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لدعم الصادرات المصرية.

وصرح الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي ل (ECC)، أن التوسعات الجديدة تهدف لتوطين الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، وتقوية القدرة التصديرية لتصل إلى 5 ملايين دولار مقارنة بـ2 مليون دولار في 2024. 

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

كلينتون

مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

التاريخ الهجري .. نهاية ربيع الآخر اليوم وبداية جمادى الأولى 1447

التاريخ الهجري| اليوم الأخير من ربيع الآخر.. وبداية جمادى الأولى

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالإذاعة والتلفزيون

وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين ومقصدًا من مقاصده العليا

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

