قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط فوز القائمة الوحيدة بقانون مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

حدد قانون مجلس النواب الإجراءات المنظمة لإعلان فوز المرشحين في الانتخابات بنظامي القائمة والفردي، موضحا الضوابط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وتنص المادة (24) على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبقَّ إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

 الإجراءات المنظمة لإعلان فوز المرشحين في الانتخابات

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، تُعلن فوز القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق نص المادة.

مجلس النواب قانون مجلس النواب القائمة والفردي النظام الفردي الدائرة الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

الأعلى للاعلام

لجنة إعلام الخدمة العامة تعقد أولى اجتماعاتها

الأعلى للاعلام

لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أولى اجتماعاتها

الدكتور سويلم يلتقى وزير الطاقة الإيراني

الدكتور سويلم يلتقى وزير الطاقة الإيراني على هامش "الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه"

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد