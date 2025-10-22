شروط فوز القائمة الوحيدة بقانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب الإجراءات المنظمة لإعلان فوز المرشحين في الانتخابات بنظامي القائمة والفردي، موضحا الضوابط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وتنص المادة (24) على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبقَّ إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

الإجراءات المنظمة لإعلان فوز المرشحين في الانتخابات

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، تُعلن فوز القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق نص المادة.