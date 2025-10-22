الزمالك يرفع معدلات اللياقة استعدادا لمواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من المغربي سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين، لصرفها قبل بطولة السوبر المحلي، المقرر لها في الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل في الإمارات.

ويرغب مسؤولو الزمالك في سداد دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل السوبر لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق البطولة للمنافسة على اللقب.

وكان الزمالك صرف دفعة من مستحقات اللاعبين في الأيام القليلة الماضية وأنهى أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.