دراسة: تراجع نظرة الألمان إلى الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب

أظهرت دراسة حديثة أن غالبية الألمان أصبحوا ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل أكثر سلبية منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير الماضي.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة أبحاث لصالح إحدى المجلات السياسية المتخصصة، حسبما أوردت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، أن نحو 65% من المشاركين قالوا إن رأيهم في الولايات المتحدة أصبح أسوأ مقارنة بالماضي، بينما ذكر 8% أن نظرتهم تحسنت، وأشار 25% إلى أن موقفهم لم يتغير.

وأشارت الدراسة إلى أن مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المؤيد لتقييد الهجرة كانوا الأكثر إيجابية تجاه سياسات الولايات المتحدة في عهد ترامب، حيث قال 27% منهم إن رأيهم تحسّن، مقابل 47 % لم يلحظوا تغيراً، و22% أشاروا إلى تراجع نظرتهم.

وفي المقابل، أبدى ناخبو الأحزاب الحاكمة، المتمثلة في التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تراجعاً واضحاً في تقييمهم لأمريكا (76% و80% على التوالي)، بينما عبّر 91% من مؤيدي حزبي الخضر واليسار عن نظرة أكثر سلبية تجاه الولايات المتحدة.