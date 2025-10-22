انخفاض تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجآت جديدة قادمة للمواطنين

علق النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على التراجع الكبير في أسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن هذا الهبوط كسر موجة الارتفاعات التاريخية التي شهدها المعدن النفيس الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلي بنحو 300 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله قبل يومين فقط، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 2400 جنيه دفعة واحدة.

تأثر أسعار الذهب بعدة عوامل

وقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الذهب سلعة مرتبطة مباشرة بحركة الأسواق، وتتأثر أسعارها بعدة عوامل لحظية، منها تغيرات سعر الدولار، وكذلك الأحداث العالمية، بالإضافة إلى المواسم المحلية.

مزيد من التراجع في أسعار الذهب

وأضاف:" الانخفاض الحالي كان متوقعا خاصة أن الزيادات السابقة في أسعار الذهب كانت كبيرة وغير مبررة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن نشهد مزيد من التراجع المفاجئ في الأسعار، تماما كما حدث في موجات الارتفاع غير المتوقعة.

معدل الفائدة وتأثيره على أسعار الذهب

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة الذهب هو معدل الفائدة، حيث أن انخفاضه يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن كما أن الاستقرار السياسي في المنطقة ساهم بدوره في تهدئة الأسواق وانخفاض الأسعار.

واختتم الدسوقي حديثه بتوقعات بأن تشهد الفترة القادمة انخفاضا في أسعار الذهب والعملات الأجنبية وكذلك العقارات.