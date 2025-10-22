أهلها تركوها من 20 سنة.. وفاء تدخل في نوبة بكاء على الهواء: معرفش سابوني ليه معندهومش حنية

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، للحديث عن مأساة السيدة وفاء .

وكشفت السيدة وفاء كواليس وتفاصيل خناقة والدها مع والدتها منذ 20 عام والتي أسفرت عن قيام والدها بإيداعها في دار أيتام منذ ذلك الوقت .

وقال وفاء :" أمي كانت قادرة تربينا لكنها قررت إنها تسيبني في دار الأيتام.. أنا بدور على أسباب تركهم لي مش لاقية ".

ودخلت وفاء في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها على مأساتها وترك والدها ووالدتها لها في سن صغيرة .



واكملت وفاء :" أبويا وأمي معندوهمش حنية والحنية مش بتتورث وأبويا وأمي مكنوش حنينيين عليا ".

ولفتت وفاء :" انا مش مجهولة النسب ومعروف أبويا وأمي مين وانا معرفش أي حاجة عن أبويا منذ 20 سنة ".