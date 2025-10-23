قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلاً
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام
عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا
مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد
وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست
أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه
4 عبادات تعادل أجر قيام الليل.. لا تفوتها بعد الآن
بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السكك الحديد تُكثف لقاءات التوعية المجتمعية باخلاقيات التعامل مع قطاراتها

حمادة خطاب

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنظيم ندوات توعوية تستهدف المجتمع المدني نشر الوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية لدي الشباب وجمهور المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار الجهود المبذولة وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي بالحفاظ على المرافق العامة.

 ونظمت الهيئة بالتعاون مع مجمع اعلام سوهاج ندوة توعية جماهيرية بحضور عدد من الشباب وطلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني.

وركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على مرفق السكك الحديدية كشريان حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، وذلك من خلال عرض مواد فيلمية توثق الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات. 


كما سلطت الندوة الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، من خلال عرض عدد من الافلام التوعوية للسلوكيات السلبية تجاه مرفق السكك الحديدية مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وقذف القطارات بالحجارة وغيرها.


وفي ذات السياق نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع محافظة قنا ندوة توعية بديوان عام مدينة فرشوط بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي بين الاسر المصرية من أبناء المحافظة بأهمية هذا المرفق والجهود المبذولة لتطويرة لخدمة المواطنين خاصة في صعيد مصر، وكذلك التوعية بمخاطر الممارسات السلبية التي تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر وتتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة مما يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب  واستدامتها.

شهدت كلا الندوتين تفاعلاً ملحوظاً من الحضور الذين أبدوا حرصهم علي دعم جهود التوعية للقضاء على هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب المصري ، كما أكدوا على أهمية المشاركة الشعبية في حماية المرافق العامة والتعاون مع القائمين عليها ، مشيدين بالجهود الملموسة داخل مرفق السكك الحديدية لتطوير الخدمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر وتقديم خدمات نقل آمنة وفعالة تخدم أبناء الشعب المصري.


يأتي ذلك  تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتوسع في تنفيذ حملات التوعية بكافة محافظات مصر عبر المبادرات التي تنفذها وزارة النقل مع مختلف مؤسسات الدولة  مثل وزارة الاوقاف والازهر الشريف والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

