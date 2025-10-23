تحذير عالمي من تفشي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من انتشار سلالات جديدة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في عدد متزايد من دول العالم، مشيرة إلى أن هذه السلالات تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة وقد تتسبب في وفيات جماعية خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من إساءة استخدام الأدوية.

وأوضحت المنظمة في تقرير حديث نُشر على موقعها الرسمي أن بعض أنواع العدوى الشائعة، مثل التهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي وتسمم الدم، أصبحت صعبة العلاج بسبب انخفاض فعالية المضادات الحيوية التقليدية.



ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنظمة المراقبة الصحية وتوعية المواطنين بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مشددة على أن مقاومة البكتيريا للأدوية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الطب الحديث.

المصدر ..BBC Health