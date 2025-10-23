قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع زخم نتائج أعمال الشركات

ولاء عبد الكريم

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة الخميس، الثالث والعشرين من أكتوبر تشرين الأول، مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتي قد توفر المزيد من الأدلة حول نشاط الشركات ومستويات الثقة داخل الإقليم.

ومن بين الشركات المقرر أن تفصح عن نتائج أعمالها اليوم، شركات نوكيا و Lloyds Banking وUnilever.

كما أن أسعار النفط كانت محط أنظار المستثمرين، إذ قفزت بنحو 3% بعد إعلان أميركا عقوبات اقتصادية على  "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين، إذ تم الإشارة إلى عدم جدية روسيا في الالتزام بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 

وعلى الصعيد التجاري، تجددت المخاوف بشأن الصراع بين أميركا والصين بعدما أفاد تقرير أن إدارة ترامب تخطط لتقييد صادرات البرمجيات المصنعة بتكنولوجيا أميركية إلى الصين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.3% إلى 573 نقطة، كما صعد داكس الألماني بنسبة 0.2% عند 24208 نقاط.

فيما زاد فوتسي البريطاني بنحو 0.4% مسجلاً 9548 نقطة، بينما ارتفع كاك الفرنسي 0.3% إلى 8236 نقطة. 

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

تامر حسني

عملية بسيطة.. تامر حسني يكشف سبب إصابته

المصارعة

محمد حسن يشكر وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والمصارعة على ذهبية بطولة العالم

الخيول

القاهرة تستضيف إحدى محطات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد