ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع زخم نتائج أعمال الشركات

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة الخميس، الثالث والعشرين من أكتوبر تشرين الأول، مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والتي قد توفر المزيد من الأدلة حول نشاط الشركات ومستويات الثقة داخل الإقليم.

ومن بين الشركات المقرر أن تفصح عن نتائج أعمالها اليوم، شركات نوكيا و Lloyds Banking وUnilever.

كما أن أسعار النفط كانت محط أنظار المستثمرين، إذ قفزت بنحو 3% بعد إعلان أميركا عقوبات اقتصادية على "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين، إذ تم الإشارة إلى عدم جدية روسيا في الالتزام بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعلى الصعيد التجاري، تجددت المخاوف بشأن الصراع بين أميركا والصين بعدما أفاد تقرير أن إدارة ترامب تخطط لتقييد صادرات البرمجيات المصنعة بتكنولوجيا أميركية إلى الصين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.3% إلى 573 نقطة، كما صعد داكس الألماني بنسبة 0.2% عند 24208 نقاط.

فيما زاد فوتسي البريطاني بنحو 0.4% مسجلاً 9548 نقطة، بينما ارتفع كاك الفرنسي 0.3% إلى 8236 نقطة.