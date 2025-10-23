عبدالغفار يبحث مع الصحة العالمية تنسيق تقديم الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماعاً، مع الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث وتنسيق الجهود المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الجانبين.

التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استقبلت عددًا كبيرًا من المرضى والجرحى منذ اندلاع الأزمة، وحرصت على تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لضمان استدامة هذه الرعاية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع جاهزية المستشفيات بمحافظة شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة، مشيرًا إلى تواجد مجموعة عمل ضخمة لمتابعة سير العمل ميدانيًا بالمحافظة، والوقوف على توافر جميع التجهيزات والإمكانات الطبية اللازمة لاستقبال المصابين.

وأكد المتحدث الرسمي توفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، فضلًا عن توافر التخصصات الطبية الدقيقة، بما في ذلك جراحات العظام، والأوعية الدموية، والتجميل، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا كذلك جاهزية فرق الحجر الصحي بمعبر رفح البري لتطعيم القادمين من قطاع غزة، وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع آليات تعزيز التعاون اللوجيستي والفني بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لتأمين الاحتياجات الصحية العاجلة للمرضى والمصابين، مضيفًا أن الاجتماع تناول استعراض التحديات التي قد تواجه منظومة استقبال المصابين، مع التركيز على وضع حلول سريعة وفعالة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة.

وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية سواء فيما يخص تقديم الخدمات الطبية للمصابين أو إيصال المساعدات الإغاثية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين بأفضل صورة ممكنة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر عن شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالغفار، مثمنًا جهود وزارة الصحة والسكان في دعم المصابين في كل من قطاع غزة والسودان، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين المنظمة والوزارة لتقديم الدعم الصحي والإنساني اللازم.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب وزير الصحة، ومن جانب المنظمة حضر الدكتور عمر أبو العطا قائد فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة سلمى صديق منسق الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور كريم ابوزيد مسؤول ميداني للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد أنس مسؤول إدارة المعلومات الصحية ونقطة الاتصال الخاصة بالإجلاء الطبي بمنظمة الصحة العالمية في مصر.