أخبار البلد

روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة" .. شاهد

محمد الاسكندرانى

تستقبل العاصمة الإيطالية روما معرض “كنوز الفراعنة”، والذي يفتتحه رسميًا سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا، اليوم بمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، و ألسندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، وذلك في قاعة Scuderie del Quirinale التابعة لمؤسسة الرئاسة الإيطالية.

 

كنوز الفراعنة 

 

وتزينت شوارع وميادين ومحطات القطارات والمترو بالعاصمة الإيطالية، بوجه الملكة إياح حتب في مشهد يعكس الشغف الكبير الذي أبداه الشعب الإيطالي تجاه الحضارة المصرية القديمة، حيث يترقب الجميع افتتاح المعرض، لاسيما مع إقامته في واحدة من أرقى وأهم القاعات الثقافية في إيطاليا.

وفي هذا الإطار، قام صباح اليوم الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفقد اللمسات النهائية داخل قاعات العرض المخصصة للمعرض، لمتابعة جاهزية القطع الأثرية وتوزيعها، ومراجعة اللافتات المعلوماتية والتصميمات والديكورات الداخلية، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات التأمينية وأماكن دخول وخروج الزائرين، بما يضمن خروج المعرض بصورة تليق بعظمة وتاريخ الحضارة المصرية.

كما عقد الدكتور محمد إسماعيل خالد اجتماعًا مع منظمي المعرض لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بحفل الافتتاح الرسمي والمؤتمر الصحفي المقرر عقده على هامش الحدث.

وأكد السيد توماسو رادايلي، منظم المعرض، أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس مكانة الحضارة المصرية في قلوب الإيطاليين، مشيرًا إلى أنه تم بيع 40 ألف تذكرة قبل الافتتاح الرسمي، ومن المتوقع استقبال ما بين 5 إلى 6 آلاف زائر يوميًا خلال فترة إقامة المعرض.

وفي إطار الاستراتيجية الترويجية لوزارة السياحة والآثار تحت شعار “مصر… تنوّع سياحي لا يُضاهى”، تم تخصيص جناح سياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش المعرض طوال فترة انعقاده، يضم مجموعة من المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى خرائط سياحية باللغة الإيطالية. كما يُتيح الجناح للزوار استخدام الرمز الكودي (QR Code) الخاص بصفحة Experience Egypt للتعرّف على الوجهات السياحية المصرية ومنتجاتها المتنوعة.

ويُعد معرض "كنوز الفراعنة" ثاني أكبر معرض أثري مصري يقام في إيطاليا بعد معرض قصر غراسي بمدينة البندقية (2002–2003)، الذي تناول دور الملوك في عصر الدولة الحديثة.

ويضم المعرض 130 قطعة أثرية مختارة من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي قصة الحضارة المصرية القديمة عبر محاور تشمل الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم غدٍ، 24 أكتوبر، وحتى مايو 2026، ليتيح لزائريه فرصة فريدة للتواصل مع حضارة مصر العريقة واستكشاف روائعها الخالدة.

كنوز الفراعنة معرض كنوز الفراعنة الآثار مصر سياحة

