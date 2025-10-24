عماد الدين حسين: الجهود الأمريكية تظهر ثمة التزام بنجاح عملية وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد كاتب ومفكر سياسي، إنّ الجهود الأمريكية تظهر إلى أن ثمة التزام بنجاح عملية وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا: "العملية تواجه من يقاومها، سواء كان ذلك من جانب حماس أو الحكومة الإسرائيلية التي تشهد من يعارض السلام الحالي".

وأضاف خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»: "ثمّة جهد عربي في هذا السياق، حيث سافر اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية وقابل نتنياهو، وجرى الإعلان عن أنه جارِ تثبيت لعملية وقف إطلاق النار".

وتابع: "هناك جهود وصلت إلى نائب الرئيس الأمريكي والمبعوثين وتشغيل مركز التنسيق الأمريكي للعملية الخاصة بوقف إطلاق النار"، مشددًا، على أن الجهد كبير، ومن ثم، فإنه لا يظن أنه سيفشل إلا إذا جدّت ظروف جديدة.