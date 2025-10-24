قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
عماد الدين حسين: الجهود الأمريكية تظهر ثمة التزام بنجاح عملية وقف إطلاق النار في غزة

هاني حسين

قال الدكتور عبد المنعم سعيد كاتب ومفكر سياسي، إنّ الجهود الأمريكية تظهر إلى أن ثمة التزام بنجاح عملية وقف إطلاق النار في غزة، موضحًا: "العملية تواجه من يقاومها، سواء كان ذلك من جانب حماس أو الحكومة الإسرائيلية التي تشهد من يعارض السلام الحالي".

وأضاف خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»: "ثمّة جهد عربي في هذا السياق، حيث سافر اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية وقابل نتنياهو، وجرى الإعلان عن أنه جارِ تثبيت لعملية وقف إطلاق النار".

وتابع: "هناك جهود وصلت إلى نائب الرئيس الأمريكي والمبعوثين وتشغيل مركز التنسيق الأمريكي للعملية الخاصة بوقف إطلاق النار"، مشددًا، على أن الجهد كبير، ومن ثم، فإنه لا يظن أنه سيفشل إلا إذا جدّت ظروف جديدة.

