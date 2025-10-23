صبري عبد المنعم: حلمت بالسيدة مريم وسيدنا محمد مرتين

تنفرد الإعلامية يمني بدراوي في برنامجها "ورقة بيضا" على قناة الحياة، بأول ظهور إعلامي للفنان صبري عبد المنعم بعد وعكته الصحية الاخيرة ودخوله المستشفي، وتكريمه الاخير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية .

وقال صبري عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية، " سعيد وممتن لهذا التكريم لأنه جاء في وقته بعدما كنت أعاني من مشاكل صحية شديدة، وخروجي من المستشفي، فشعرت أن التكريم بمثابة وداع لجمهوري بعد أن عانيت من مشاكل صحية وأزمة حقيقة".

وبشأن ظهوره على كرسي متحرك قال، من حظي السئ قبل التكريم وقعت علي قدمي في المنزل، فقررت استعين بالكرسي المتحرك حتي لا أثقل علي أحد ، وتحملت ان امشي كي لا أذي مشاعر أحد، وشعرت بسعادة كبيرة أمام الجمهور، وكأني قدمت سواريه هام كما كنت أقدم من قبل".

وبشأن خروج شائعات تفيد اعتزاله الفن قال، لم اعتزل الفن، ولكن حالتي الصحية لم تعد قادرة كافية علي أن اقدم للجمهور أعمال اخري، وبشأن الصفحات الوهمية التي تنشر أخبار عنه قال، "لم أقاضي أحد، خليهم ياكلوا عيش".

عن فترة مرضه وإصابته بالسرطان قالت، " المرض اختبار من الله، وأول مرة علمت بمرضي عندما جاء لي ورم في ذراعي وذهبت للدكتور وقالي لي هتدخل عمليات بكرا قولتله مينفعش دلوقتي، دون علم أي شخص من أهلي وقتها، وزوجتي وأخواتي تعبوا معي كثيرا خلال فترة مرض، وقد استأصلت جزء كبير من الرئة بعد اصابتي بالسرطان".

وأضاف، "حلمت بحضرة بالرسول مرتين ، فأنا ليا الشرف أنني منسب لحضرة سيدة النبي، كما أنني حلمت بالسيدة مريم وقت مرضي وتعبي، فقد جاءت وضغطت علي جسدي كله وطمنتني وهي تضحك، فاعتبرت ذلك هدية من الله سبحانه وتعالي" .

وتابع حديثه، "دخلت التيك توك عن طريق ابنتي مريم، ووجدته عالم مختلف واتحدث مع الكثير علي هذه المنصة، ولا التفت للمتطاولين على التيك توك".