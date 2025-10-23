قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
فن وثقافة

صبري عبد المنعم: حلمت بالسيدة مريم وسيدنا محمد مرتين

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم
سعيد فراج

تنفرد الإعلامية يمني بدراوي في برنامجها "ورقة بيضا" على قناة الحياة، بأول ظهور إعلامي للفنان صبري عبد المنعم بعد وعكته الصحية الاخيرة ودخوله المستشفي، وتكريمه الاخير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية .

وقال صبري عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية، " سعيد وممتن لهذا التكريم لأنه جاء في وقته بعدما كنت أعاني من مشاكل صحية شديدة، وخروجي من المستشفي، فشعرت أن التكريم بمثابة وداع لجمهوري بعد أن عانيت من مشاكل صحية وأزمة حقيقة".

وبشأن ظهوره على كرسي متحرك قال، من حظي السئ قبل التكريم وقعت علي قدمي في المنزل، فقررت استعين بالكرسي المتحرك حتي لا أثقل علي أحد ، وتحملت ان امشي كي لا أذي مشاعر أحد، وشعرت بسعادة كبيرة أمام الجمهور، وكأني قدمت سواريه هام كما كنت أقدم من قبل".

وبشأن خروج شائعات تفيد اعتزاله الفن قال، لم اعتزل الفن، ولكن حالتي الصحية لم تعد قادرة كافية علي أن اقدم للجمهور أعمال اخري، وبشأن الصفحات الوهمية التي تنشر أخبار عنه قال، "لم أقاضي أحد، خليهم ياكلوا عيش".

عن فترة مرضه وإصابته بالسرطان قالت، " المرض اختبار من الله، وأول مرة علمت بمرضي عندما جاء لي ورم  في ذراعي وذهبت للدكتور وقالي لي هتدخل عمليات بكرا قولتله مينفعش دلوقتي، دون علم أي شخص من أهلي وقتها، وزوجتي وأخواتي تعبوا معي كثيرا خلال فترة مرض، وقد استأصلت جزء كبير من الرئة بعد اصابتي بالسرطان".

وأضاف، "حلمت بحضرة بالرسول مرتين ، فأنا ليا الشرف أنني منسب لحضرة سيدة النبي، كما أنني حلمت بالسيدة مريم وقت مرضي وتعبي، فقد جاءت وضغطت علي جسدي كله وطمنتني وهي تضحك، فاعتبرت ذلك هدية من الله سبحانه وتعالي" .

وتابع حديثه، "دخلت التيك توك عن طريق ابنتي مريم، ووجدته عالم مختلف واتحدث مع الكثير علي هذه المنصة، ولا التفت للمتطاولين على التيك توك".

