رياح شديدة تضرب نيوزيلندا للمرة الثانية خلال أسبوع

أذاعت فضائية يورونيوز عربي، لقطات يظهر من خلالها، اجتياح رياح قوية أجزاء من نيوزيلندا للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى اضطراب الرحلات الجوية وإغلاق بعض المدارس وتأخيرات واسعة في حركة النقل.

شهدت سماء نيوزيلندا حدثا استثنائيا تمكن خلاله ثلاثة مصورين من توثيق واحدة من أندر الظواهر الضوئية في العالم، والمعروفة باسم "البرق الأحمر" أو "العفاريت الحمراء"، وهي ومضات كهربائية قرمزية اللون تتجه صعودا نحو طبقات الغلاف الجوي العليا، على عكس البرق التقليدي الذي يضرب الأرض.

كان المصور النيوزيلندي توم راي يرافق المصورين الإسبانيين دان زافرا وخوسيه كانتبرانا في رحلة لالتقاط صور لمجرة درب التبانة فوق منحدرات أوماراما الطينية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، عندما فوجئوا بمشهد سماوي نادر.

