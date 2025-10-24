عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار بشأن سائق ميكروباص بسوهاج

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على سائق سيارة ميكروباص بسوهاج



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير بأحد الطرق بسوهاج وباب السيارة الأمامى مفتوح معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (عامل "لا يحمل رخصة قيادة "- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.