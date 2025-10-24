قيادي بتيار الإصلاح الفلسطيني: مصر منعت التهجير واتفاق شرم الشيخ أوقف الإبادة

أكد القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني سمير المشهراوي، أن مصر منعت تهجير الفلسطينيين وساندت قضيتهم لعشرات السنوات.

وشدد القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني- في تصريح خاص لـ "القاهرة" الإخبارية، على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى مواقف مصر المشرفة رغم محاولات المغرضين، مؤكدا أن اتفاق شرم الشيخ أوقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن الحوارات الجارية بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية؛ الأولى تتمثل في ضمان عدم العودة للحرب، بينما الثانية تهدف إلى بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، في حين ترتكز الثالثة على مساعدة الوسطاء في إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوه القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني، بأن حوارات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة تسير بشكل مسؤول وبناء، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحضور الدولي الواسع لقمة شرم الشيخ يجب أن يمثل ضمانة حقيقية لوقف الحرب.