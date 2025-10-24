قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. انطلاق مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم بمشاركة لاعبي المنتخب
إنجاز جديد.. حفر بئرين جوفيين في الفرافرة
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
محافظات

تشديد الرقابة على مستودعات وبائعي أسطوانات البوتاجاز بأسوان

محمد عبد الفتاح

تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بأسوان جهودها المكثفة لضمان توافر السلع الحيوية بالكميات والأسعار الرسمية التى تم الإعلان عنها عقب تحريك أسعار الوقود طبقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية. 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

ومن جانبه أكد المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان أن المديرية تكثف حملاتها الرقابية والتفتيشية الموسعة على مختلف الأنشطة التجارية ومستودعات تعبئة وبيع أسطوانات البوتاجاز للتأكد من الإلتزام الكامل بالأسعار المحددة ومنع أى محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

جهود تموينية

وأوضح محمد أبو الحسن أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية تم تحديده بـ 225 جنيهاً من المستودع ، مع زيادة 15 جنيهاً فقط نظير خدمة التوصيل للمنازل داخل المراكز والمدن والقرى ، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية 450 جنيهاً من المستودع، ويُضاف إليها 20 جنيهاً فقط في حالة التوصيل للأنشطة المختلفة.

وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أى حالات تلاعب أو استغلال عبر التوجه إلى مقر مديرية التموين أو مكاتب الإدارات التموينية الفرعية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لضمان الحفاظ على إستقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ، لأنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات أو تجاوزات فى الأسعار حيث سيتم تحرير محاضر جنح فورية لمن يثبت تلاعبه ومغالاته فى رفع سعر أسطوانة البوتاجاز عن ما تم إقراره وإعتماده رسمياً وتم الإعلان عنه.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

