تشديد الرقابة على مستودعات وبائعي أسطوانات البوتاجاز بأسوان

تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بأسوان جهودها المكثفة لضمان توافر السلع الحيوية بالكميات والأسعار الرسمية التى تم الإعلان عنها عقب تحريك أسعار الوقود طبقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أكد المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان أن المديرية تكثف حملاتها الرقابية والتفتيشية الموسعة على مختلف الأنشطة التجارية ومستودعات تعبئة وبيع أسطوانات البوتاجاز للتأكد من الإلتزام الكامل بالأسعار المحددة ومنع أى محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

جهود تموينية

وأوضح محمد أبو الحسن أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية تم تحديده بـ 225 جنيهاً من المستودع ، مع زيادة 15 جنيهاً فقط نظير خدمة التوصيل للمنازل داخل المراكز والمدن والقرى ، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية 450 جنيهاً من المستودع، ويُضاف إليها 20 جنيهاً فقط في حالة التوصيل للأنشطة المختلفة.

وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أى حالات تلاعب أو استغلال عبر التوجه إلى مقر مديرية التموين أو مكاتب الإدارات التموينية الفرعية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لضمان الحفاظ على إستقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ، لأنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات أو تجاوزات فى الأسعار حيث سيتم تحرير محاضر جنح فورية لمن يثبت تلاعبه ومغالاته فى رفع سعر أسطوانة البوتاجاز عن ما تم إقراره وإعتماده رسمياً وتم الإعلان عنه.