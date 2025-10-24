نصبوا على راغبي السفر.. ضبط 13 مدير ومالك لشركة الحاق عمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام عدد (13) شخص من مالكى ومديرى شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة بنى سويف بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم (13 شخص "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر – طلبات توظيف وإقرارات وعقود إتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركات – عدد من دفاتر إستلام النقدية - الأكلاشيهات – "13هاتف محمول ، 6 أجهزة حاسب آلى ، 3 وحدات معالجة مركزية" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية