اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة وشمال القطاع

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن اللجنة المصرية قامت بتسيير القافلة الأولى والأكبر من نوعها، والتي تضم نحو خمسين شاحنة محملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية، في طريقها إلى مدينة غزة والشمال.

وأوضح أن هذه القافلة تأتي استكمالًا للجهود المصرية الهادفة إلى إنشاء مخيمات لإيواء العائدين إلى غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من البقاء فوق أرضه رغم الظروف الصعبة.

وأضاف جبر، في تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، أن الشاحنات التي تتحرك حاليًا باتجاه شمال القطاع تحمل على متنها مواد غذائية، وخيامًا، وطرودًا صحية ومعيشية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تمثل أول قافلة عربية تدخل شمال غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأكد أن القافلة تسير بقرار رسمي من جمهورية مصر العربية، وتُرفع عليها أعلام مصر إلى جانب العلم الفلسطيني في مشهد يعكس عمق التضامن بين الشعبين.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدور المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحًا أن استمرار إرسال القوافل الإنسانية يبرهن على التزام مصر بتخفيف معاناة الفلسطينيين وتعزيز بقائهم داخل أراضيهم.

وختم جبر بالقول إن مشاهد الدمار الواسع في غزة تقابلها إرادة فلسطينية راسخة على الصمود، وهو ما تدعمه الجهود المصرية المتواصلة في الميدان.