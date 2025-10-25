وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد يتفقدون مجمع المصالح الحكومية بالخارجة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، ووفد من المحافظين، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية شمال مدينة الخارجة، بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار برنامج الزيارة الميدانية لمحافظة الوادي الجديد،.

واطلع الوفد على ما يضمه المجمع من منشآت حكومية وخدمية متكاملة، وما يقدمه من منظومة رقمية حديثة تُسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة ودقة في بيئة عمل عصرية متطورة، بلغت ٣٥ منشأة حكومية وخدمية تشمل المديريات والإدارات التنفيذية ومجمع المحاكم ودار المحفوظات ومجمع البنوك والبريد المصري، إلى جانب مول تجاري وقاعة مؤتمرات كبرى ومحطات للطاقة الشمسية ومياه الشرب.

وأكدوا أن ما تحقق داخل المجمع يجسد توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتوفير بيئة عمل متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المجمع يتضمن كافة المتطلبات التي تعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والبيئية، حيث يضم المجمع الجهات الحكومية الخدمية و المركزية وتم ربط الجهات الحكومية الموجودة في المجمع بمراكز المحافظة المختلفة لتمكين السادة المواطنين من إنجاز أعمالهم بكفاءة وضمان تطبيق معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات.