محاكمة المتهمين فى قضية مقتل شاب بالغردقة.. الأربعاء

تستكمل محكمة جنايات البحر الأحمر، الدائرة الثانية، الأربعاء المقبل 29 أكتوبر 2025، المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي بالغردقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع العام الجاري، عندما تدخل الشاب حامد حراجي، البالغ من العمر 17 عامًا وطالب بالصف الأول الثانوي، لفض مشاجرة بين مجموعة من أصدقائه وآخرين بمدينة الغردقة، في محاولة لإنهاء الخلاف.

غير أن المتهمين تربصوا به في اليوم التالي واعتدوا عليه بشكل وحشي، بعد أن كبّلوا يديه ووجّهوا له طعنات قاتلة في الرأس والقلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عامًا، والثالث بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه عمدًا، قبل أن يتم الطعن على الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى.