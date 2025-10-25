بالصور..المصريين الأحرار يشارك احتفالات السويس بنصر أكتوبر وافتتاح منشآت رياضية

احتفت محافظة السويس بذكرى نصر أكتوبر المجيد وعيدها القومي، بتنظيم حزمة من الفعاليات الرياضية والوطنية، برعاية وزير الشباب والرياضة والمحافظ، شملت افتتاح منشآت رياضية مطورة وتنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة.



افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب الدكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، عددًا من مراكز الشباب والأندية الرياضية بعد تطويرها، ضمن استراتيجية الدولة لتفعيل البنية الرياضية.



وشملت الجولة نادي أبناء السويس، ومراكز شباب في أحياء الجناين، والتوفيق، وسليم الحي، وفيصل، حيث اطّلَعا على الملاعب الخماسية وقاعات الأنشطة وبرامج تمكين الشباب.



كما شهد كورنيش السويس الجديد فعاليات "مهرجان يوم المشي العالمي" بتنظيم الاتحاد المصري للرياضة للجميع، برئاسة الدكتور عماد البناني.

حضر الفعاليات ممثلون عن القيادات التنفيذية والشعبية، وجامعتي السويس وحلوان، وشركات البترول، والاتحادات النوعية، في حدث جماهيري كبير إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة.

شارك في الفعاليات الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأمين الحزب بالمحافظة، ومحمود مهدي، مساعد رئيس اللجنة الرياضية بالحزب، وذلك في إطار دعم الحزب للمبادرات المجتمعية والرياضية.

وأكد الوزير أشرف صبحي أن المشروعات المفتتحة تأتي في إطار خطة لنشر الثقافة الرياضية، معربًا عن تقديره للتعاون البنّاء بين الوزارة ومحافظة السويس.

بدوره، أشاد المحافظ طارق الشاذلي بالتنظيم المتميز والمشاركة الواسعة التي تعكس الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في بناء الشخصية.

واختُتمت فعاليات الاحتفال بحفل وطني كبير على شاطئ السوايسة، بمناسبة ذكرى انتصارات 24 أكتوبر، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وتخلل الحفل فقرات فنية وغنائية قدّمها شباب وفناني السويس، استحضروا فيها بطولات المدينة وتاريخها العريق.