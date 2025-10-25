قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
برلمان

بالصور..المصريين الأحرار يشارك احتفالات السويس بنصر أكتوبر وافتتاح منشآت رياضية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
حسن رضوان

احتفت محافظة السويس بذكرى نصر أكتوبر المجيد وعيدها القومي، بتنظيم حزمة من الفعاليات الرياضية والوطنية، برعاية وزير الشباب والرياضة والمحافظ، شملت افتتاح منشآت رياضية مطورة وتنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة.


افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب الدكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، عددًا من مراكز الشباب والأندية الرياضية بعد تطويرها، ضمن استراتيجية الدولة لتفعيل البنية الرياضية.


وشملت الجولة نادي أبناء السويس، ومراكز شباب في أحياء الجناين، والتوفيق، وسليم الحي، وفيصل، حيث اطّلَعا على الملاعب الخماسية وقاعات الأنشطة وبرامج تمكين الشباب.


كما شهد كورنيش السويس الجديد فعاليات "مهرجان يوم المشي العالمي" بتنظيم الاتحاد المصري للرياضة للجميع، برئاسة الدكتور عماد البناني.

حضر الفعاليات ممثلون عن القيادات التنفيذية والشعبية، وجامعتي السويس وحلوان، وشركات البترول، والاتحادات النوعية، في حدث جماهيري كبير إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة.

شارك في الفعاليات الدكتور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وأمين  الحزب بالمحافظة، ومحمود مهدي، مساعد رئيس اللجنة الرياضية بالحزب، وذلك في إطار دعم الحزب للمبادرات المجتمعية والرياضية.

وأكد الوزير أشرف صبحي أن المشروعات المفتتحة تأتي في إطار خطة لنشر الثقافة الرياضية، معربًا عن تقديره للتعاون البنّاء بين الوزارة ومحافظة السويس.

بدوره، أشاد المحافظ طارق الشاذلي بالتنظيم المتميز والمشاركة الواسعة التي تعكس الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في بناء الشخصية.

واختُتمت فعاليات الاحتفال بحفل وطني كبير على شاطئ السوايسة، بمناسبة ذكرى انتصارات 24 أكتوبر، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وتخلل الحفل فقرات فنية وغنائية قدّمها شباب وفناني السويس، استحضروا فيها بطولات المدينة وتاريخها العريق.

محافظة السويس نصر أكتوبر المجيد منشآت رياضية أشرف صبحي

