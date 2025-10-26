تي-موبايل تضع منافسيها تحت الضغط: اكتساح في عدد العملاء وحرب إعلامية مع AT&T وفيريزون

شهد قطاع شبكات الموبايل في الولايات المتحدة تصعيداً غير مسبوق بين العمالقة الثلاثة وهم تي-موبايل، AT&T وفيريزون، حيث أطلق المنافسون حملات إعلامية مكثفة متبادلة في محاولة لجذب أكبر عدد من العملاء وإثبات التفوق الشبكي.​

حملات إعلامية متبادلة واتهامات متصاعدة

في الأشهر الأخيرة تصاعدت حدة المواجهة الإعلامية، إذ شنت AT&T وفيريزون حملات هجومية تستهدف تي-موبايل متهمة إياها بتضليل العملاء بشأن الأفضلية الشبكية عبر "جوائز عشوائية" وادعاءات ترويجية غير واقعية.

وردت تي-موبايل بالإشارة إلى نتائجها المالية المميزة في الربع الثالث من 2025 (Q3)، مؤكدة أن تزايد انضمام العملاء إليها دليل على تفوقها الفعلي، وليس مجرد دعاية.

من الأفضل؟ الكل يدعي والأرقام تحسم!

طرحت شركات الاتصالات الكبرى نتائج تحليلها مستندة إلى مؤسسات إحصائية مختلفة لدعم مزاعم التفوق؛ الأمر الذي جعل حسم لقب "الشبكة الأفضل" أمراً صعباً ويعتمد على إقناع الجمهور بالرؤية الإعلامية لكل شركة.

لجأت تي-موبايل إلى تذكير السوق بتحقيقها أرقاماً قياسية في الربع الثالث من العام، من حيث أرباح وعدد العملاء الجدد.

تفوق تي-موبايل بالأرقام: مليون عميل جديد في ثلاثة أشهر

أثمرت استراتيجيات تي-موبايل عن اكتساب مليون عميل جوال جديد في الربع الثالث، وهو رقم يفوق بكثير ما حققته AT&T التي جذبت 405 آلاف مشترك فقط خلال نفس الفترة.

أما فيريزون فلم تعلن نتائجها بعد، إلا أن المؤشرات ترجح استمرار خسائرها للربع الثالث على التوالي، خاصة مع التغييرات المفاجئة في الإدارة العليا قبيل إعلان النتائج المالية ما يشير لوجود ضغوط حقيقية داخل الشركة.

خطط وأسعار: عنصر الجذب الأساسي

صرّح الرئيس التنفيذي القادم لتي-موبايل، سريني جوبالان، بأن سبب الإنجاز الرئيسي يرجع لخطط الأسعار المناسبة التي تقدمها الشركة مقارنة بالمنافسين.

وأكد أن AT&T وفيريزون لا يملكان المرونة لتخفيض الأسعار دون التضحية بالأرباح، ما يمنح تي-موبايل أفضلية تنافسية لجذب شرائح أوسع من العملاء.

استطلاع رأي: لماذا يختار العملاء تي-موبايل؟

وفق استطلاع أجرته Phone Arena، توزعت آراء المشاركين حول سبب اختيارهم تي-موبايل بين الأسعار الأرخص، التفوق التقني، وقلة المعلومات لدى بعض العملاء. وجاءت النسب متقاربة بين سعر أقل وتقنيات أحدث، لكن التحول الكبير في تدفقات العملاء لصالح تي-موبايل دليل على وجود ضغوط فعلية على كبار المنافسين.

تي-موبايل تعزز زعامتها والسوق يشهد منافسة شرسة

رغم صعوبة حسم لقب "الشبكة الأفضل" بصورة نهائية، إلا أن نمو قائمة عملاء تي-موبايل في مقابل الهجمات الإعلامية من AT&T وفيريزون يؤكد أن الأخيرة باتت تشعر بتهديد حقيقي على حصتها السوقية في ظل زخم تي-موبايل وتقديمها عروض وأسعار أكثر جاذبية.