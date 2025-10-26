قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الطيران.. «الغندور»: محادثات بين الزمالك ورابطة الأندية الإماراتية قبل «السوبر المصري»
اندلاع حريق في محول كهرباء بعزبة «قوماطه» بأسيوط | شاهد
يحضرها ترامب.. افتتاح قمة آسيان في ماليزيا تحت شعار «الشمول والاستدامة» بانضمام «تيمور الشرقية»
أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل
«سوبر - أرض» .. اكتشاف كوكب «GJ 251c» قد يصلح للحياة | تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكي: لا توجد خطط لتقسيم غزة بشكل دائم
أستاذ علم اجتماع: الألعاب الإلكترونية من أبرز أسباب العنف بين الأطفال والشباب |فيديو
يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها
26 جامعة مصرية في تصنيف "التايمز" العالمي لعام 2026.. نواب: شهادة دولية على نهضة التعليم العالي
محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة بالاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير
توك توك رماهم وجري.. غموض يُحيط بالعثور على جثة طفل وشقيقته عاريـ.ـة في فيصل |صور
جراديشار قد يرحل.. كريم شحاتة: الأهلي يتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تي-موبايل تضع منافسيها تحت الضغط: اكتساح في عدد العملاء وحرب إعلامية مع AT&T وفيريزون

تي-موبايل
تي-موبايل
احمد الشريف

شهد قطاع شبكات الموبايل في الولايات المتحدة تصعيداً غير مسبوق بين العمالقة الثلاثة وهم تي-موبايل، AT&T وفيريزون، حيث أطلق المنافسون حملات إعلامية مكثفة متبادلة في محاولة لجذب أكبر عدد من العملاء وإثبات التفوق الشبكي.​

حملات إعلامية متبادلة واتهامات متصاعدة

في الأشهر الأخيرة تصاعدت حدة المواجهة الإعلامية، إذ شنت AT&T وفيريزون حملات هجومية تستهدف تي-موبايل متهمة إياها بتضليل العملاء بشأن الأفضلية الشبكية عبر "جوائز عشوائية" وادعاءات ترويجية غير واقعية. 

وردت تي-موبايل بالإشارة إلى نتائجها المالية المميزة في الربع الثالث من 2025 (Q3)، مؤكدة أن تزايد انضمام العملاء إليها دليل على تفوقها الفعلي، وليس مجرد دعاية.

من الأفضل؟ الكل يدعي والأرقام تحسم!

طرحت شركات الاتصالات الكبرى نتائج تحليلها مستندة إلى مؤسسات إحصائية مختلفة لدعم مزاعم التفوق؛ الأمر الذي جعل حسم لقب "الشبكة الأفضل" أمراً صعباً ويعتمد على إقناع الجمهور بالرؤية الإعلامية لكل شركة.

 لجأت تي-موبايل إلى تذكير السوق بتحقيقها أرقاماً قياسية في الربع الثالث من العام، من حيث أرباح وعدد العملاء الجدد.

تفوق تي-موبايل بالأرقام: مليون عميل جديد في ثلاثة أشهر

أثمرت استراتيجيات تي-موبايل عن اكتساب مليون عميل جوال جديد في الربع الثالث، وهو رقم يفوق بكثير ما حققته AT&T التي جذبت 405 آلاف مشترك فقط خلال نفس الفترة. 

أما فيريزون فلم تعلن نتائجها بعد، إلا أن المؤشرات ترجح استمرار خسائرها للربع الثالث على التوالي، خاصة مع التغييرات المفاجئة في الإدارة العليا قبيل إعلان النتائج المالية ما يشير لوجود ضغوط حقيقية داخل الشركة.

خطط وأسعار: عنصر الجذب الأساسي

صرّح الرئيس التنفيذي القادم لتي-موبايل، سريني جوبالان، بأن سبب الإنجاز الرئيسي يرجع لخطط الأسعار المناسبة التي تقدمها الشركة مقارنة بالمنافسين.

 وأكد أن AT&T وفيريزون لا يملكان المرونة لتخفيض الأسعار دون التضحية بالأرباح، ما يمنح تي-موبايل أفضلية تنافسية لجذب شرائح أوسع من العملاء.

استطلاع رأي: لماذا يختار العملاء تي-موبايل؟

وفق استطلاع أجرته Phone Arena، توزعت آراء المشاركين حول سبب اختيارهم تي-موبايل بين الأسعار الأرخص، التفوق التقني، وقلة المعلومات لدى بعض العملاء. وجاءت النسب متقاربة بين سعر أقل وتقنيات أحدث، لكن التحول الكبير في تدفقات العملاء لصالح تي-موبايل دليل على وجود ضغوط فعلية على كبار المنافسين.

 تي-موبايل تعزز زعامتها والسوق يشهد منافسة شرسة

رغم صعوبة حسم لقب "الشبكة الأفضل" بصورة نهائية، إلا أن نمو قائمة عملاء تي-موبايل في مقابل الهجمات الإعلامية من AT&T وفيريزون يؤكد أن الأخيرة باتت تشعر بتهديد حقيقي على حصتها السوقية في ظل زخم تي-موبايل وتقديمها عروض وأسعار أكثر جاذبية.

تي موبايل الولايات المتحدة AT&T

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مشغولات ذهبية

15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

ترشيحاتنا

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء: دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بيض

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بعد موجة ارتفاعات

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء : دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد