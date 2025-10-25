قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القدسي: الإدارة الأمريكية مصرّة على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة
غزة
محمد البدوي

قالت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن زيارة الرئيس الأمريكي للعاصمة القطرية جاءت بسبب توقف طائرته في الدوحة للتزود بالوقود، حيث استغل الأمير القطري الفرصة للقاء الرئيس الأمريكي، وتبادلا التهاني والإشادات بالدور القطري والأمريكي.

تطرق الرئيس الأمريكي للقضية

 وأكدت أن أهمية هذا اللقاء تبرز في تعويل الإدارة الأمريكية على دول في منطقة الشرق الأوسط، إذ تطرق الرئيس الأمريكي إلى قضية غزة وقال إنه يجب أن يكون هناك سلام دائم.


وأضافت خلال لقائها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار: “ما يدور حاليًا هو محاولة لكبح جماح إسرائيل عن استغلال أي ثغرات لعودة الحرب، وما جرى من محادثات قطرية أمريكية ليس الأول من نوعه، فبالتزامن مع ذلك هناك محادثات أمريكية مصرية، حيث دخل فريق مصري إلى غزة للمساعدة في انتشال جثث الرهائن، وهو أمر قبلته إسرائيل على مضض، في محاولة لسد أي ثغرات يمكن أن تنفذ منها إسرائيل لعرقلة الاتفاق”.


وواصلت قائلة:"الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا ما تحاول حكومة نيتانياهو القيام به، وتوافد المسؤولين الأمريكيين على تل أبيب يثبت أن هناك محاولة حقيقية لعدم السماح لإسرائيل واليمين المتطرف باستغلال أي ذريعة وإلقاء اللوم على حماس لعرقلة السلام. فالرئيس الأمريكي مصمم على تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن نشر قوات حفظ سلام هناك، بالإضافة إلى قوات عربية بعد تفويض دولي من الأمم المتحدة، لتكون هناك رقابة شديدة على عدم خرق هذا الاتفاق".

استهداف المدنيين في غزة

وعن استمرار استهداف المدنيين في غزة، قالت: "بالتأكيد، إسرائيل لن تترك فرصة للمناورة رغم كل هذه الانتهاكات، لكن الإدارة الأمريكية مصرة على وقف أي انتهاك، ويكفي موقف واشنطن من رفض ضم الضفة الغربية".

قضية غزة قطاع غزة الاحتلال جيش الاحتلال قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

ترشيحاتنا

وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة ضمن مبادرة "من حقنا نعيش"

وحدة السكان بالأقصر تنفذ ندوة بمدرسة الراهبات لتوعية 260 طالبة بمبادرة "من حقنا نعيش"

النائبة زينب فهيم

زينب فهيم: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام جسدت ضمير الأمة

محافظة دمياط

فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد