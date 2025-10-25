القدسي: الإدارة الأمريكية مصرّة على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قالت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن زيارة الرئيس الأمريكي للعاصمة القطرية جاءت بسبب توقف طائرته في الدوحة للتزود بالوقود، حيث استغل الأمير القطري الفرصة للقاء الرئيس الأمريكي، وتبادلا التهاني والإشادات بالدور القطري والأمريكي.

تطرق الرئيس الأمريكي للقضية

وأكدت أن أهمية هذا اللقاء تبرز في تعويل الإدارة الأمريكية على دول في منطقة الشرق الأوسط، إذ تطرق الرئيس الأمريكي إلى قضية غزة وقال إنه يجب أن يكون هناك سلام دائم.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار: “ما يدور حاليًا هو محاولة لكبح جماح إسرائيل عن استغلال أي ثغرات لعودة الحرب، وما جرى من محادثات قطرية أمريكية ليس الأول من نوعه، فبالتزامن مع ذلك هناك محادثات أمريكية مصرية، حيث دخل فريق مصري إلى غزة للمساعدة في انتشال جثث الرهائن، وهو أمر قبلته إسرائيل على مضض، في محاولة لسد أي ثغرات يمكن أن تنفذ منها إسرائيل لعرقلة الاتفاق”.



وواصلت قائلة:"الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا ما تحاول حكومة نيتانياهو القيام به، وتوافد المسؤولين الأمريكيين على تل أبيب يثبت أن هناك محاولة حقيقية لعدم السماح لإسرائيل واليمين المتطرف باستغلال أي ذريعة وإلقاء اللوم على حماس لعرقلة السلام. فالرئيس الأمريكي مصمم على تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن نشر قوات حفظ سلام هناك، بالإضافة إلى قوات عربية بعد تفويض دولي من الأمم المتحدة، لتكون هناك رقابة شديدة على عدم خرق هذا الاتفاق".

استهداف المدنيين في غزة

وعن استمرار استهداف المدنيين في غزة، قالت: "بالتأكيد، إسرائيل لن تترك فرصة للمناورة رغم كل هذه الانتهاكات، لكن الإدارة الأمريكية مصرة على وقف أي انتهاك، ويكفي موقف واشنطن من رفض ضم الضفة الغربية".