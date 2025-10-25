المؤتمر: احتفالية "وطن السلام" صورة مشرفة لمصر وقوتها الناعمة

أشاد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد لأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بالاحتفالية الوطنية الكبرى "وطن السلام" التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنها تجسيد حي لرؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز السلام الإقليمي والدولي.

وقال أمان في تصريح له: "توقيع الرئيس على 'رسالة سلام من مصر إلى العالم' لم يكن مجرد لحظة رمزية، بل تأكيد عملي على أن السلام في حمضنا النووي المصري، وأن الدفاع عنه هو امتداد طبيعي لدفاعنا عن أرضنا وهويتنا".

وأضاف: "ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لوقف الحرب في غزة، وإنقاذ المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، هو ترجمة حية لمسؤوليتها التاريخية كقلب نابض للاستقرار في المنطقة".

وتابع الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة: "كلمات الرئيس السيسي في ختام الاحتفالية قدمت نموذجًا ملهماً للقيادة الحكيمة التي توفق بين القوة والحكمة، وبين الحزم والتعاطف الإنساني، وإن مصر التي انتصرت في أكتوبر العظيم، تواصل اليوم انتصاراتها بسواعد أبنائها وبحكمة قيادتها".

وأكد هيثم أمان أن الاحتفالية قدمت صورة مشرقة لمصر القادرة على توظيف مقوماتها الحضارية وقوتها الناعمة لبناء سلام حقيقي، قائم على الاحترام المتبادل والعدالة، وليس على التفاوض تحت الضغوط.

واختتم تصريحه قائلاً: "مصر تثبت مرة أخرى أنها حصن الاستقرار في المنطقة، ومنارة الأمل للعالم، وستظل رسالتها السلام والإنسانية خالدة عبر العصور".