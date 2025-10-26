دون أن تشرب زيت.. طريقة عمل الكبدة بالردة

إذا كنت من محبي الأكلات السريعة والمفيدة إليك طريقة عمل الكبدة بالردة على الطريقة المصرية اللذيذة.

المكونات:

½ كيلو كبدة بقري (مقطعة شرائح رفيعة)

½ كوب ردة (للتغليف)

4 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

¼ ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

عصير ليمونة

3 ملاعق كبار خل

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للتحمير



طريقة التحضير:

تتبيل الكبدة:

في وعاء، ضعي الكبدة مع الثوم، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الشطة، الملح، الفلفل، الخل، وعصير الليمون.

قلبي جيدًا واتركيها تتبل لمدة 30 دقيقة على الأقل (كلما زادت مدة التتبيل كان الطعم أروع).

تغليف الكبدة بالردة:

بعد التتبيل، ضعي الردة في طبق واسع.

غلفي كل شريحة كبدة بالردة من الجانبين جيدًا.

التحمير:

سخني مقلاة على نار متوسطة وضعي كمية مناسبة من الزيت.

عندما يسخن الزيت، حمري شرائح الكبدة بالردة من الجانبين حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا (حوالي 2–3 دقائق لكل جانب فقط حتى لا تجف).

التقديم:

قدّميها ساخنة مع عيش بلدي، طحينة، ومخلل.

يمكنك رش قليل من عصير الليمون على الوجه قبل التقديم لمزيد من النكهة.

