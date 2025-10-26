قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات شهر أكتوبر ورقية لأولى و2 ثانوي.. و85 % من الأسئلة MCQ
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر غير متوقع.. سارة عبد الرحمن تخطف الأنظار بإطلالة مهرجان الجونة

ريهام قدري

أبهرت الفنانة سارة عبد الرحمن الحضور في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة لعام 2025، بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والرقي، حيث تألقت بفستان وردي ناعم لفت الأنظار على السجادة الحمراء وأضفى عليها مظهرًا أنثويًا راقيًا.

جاء الفستان بتصميم انسيابي ناعم يبرز قوامها الرشيق، وتميز بأكمام منسدلة مطوية بتفاصيل دقيقة زادت الإطلالة فخامة وجمالًا.

كما اختارت سارة خامة ناعمة بلون وردي هادئ يليق ببشرتها ويعكس طابعها الرقيق، مع لمسة خفيفة من اللمعان أضافت بريقًا خاصًا أمام عدسات المصورين.


واعتمدت سارة تسريحة شعر بسيطة بشعر مموج منسدل على الكتفين، مع مكياج طبيعي ركّز على إبراز ملامحها الناعمة بلمسات وردية هادئة، مما جعل إطلالتها متناغمة من الرأس إلى القدمين.


وأكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة مجوهرات أنيقة وراقية أضفت لمسة من الفخامة دون مبالغة، لتؤكد مرة أخرى أنها من النجمات اللاتي يفضلن الأناقة الهادئة بعيدًا عن الإطلالات الصاخبة أو المبالغ فيها.
 

 سعر الفستان بلغ نحو 57 ألف جنيه مصري، وهو من تصميم إحدى دور الأزياء العالمية المعروفة بتصاميمها البسيطة والفاخرة في الوقت نفسه.
وبهذه الإطلالة، أثبتت سارة عبد الرحمن قدرتها على المزج بين الرقي والنعومة، لتكون من أبرز النجمات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء في ختام المهرجان هذا العام.

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

