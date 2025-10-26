سعر غير متوقع.. سارة عبد الرحمن تخطف الأنظار بإطلالة مهرجان الجونة

أبهرت الفنانة سارة عبد الرحمن الحضور في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة لعام 2025، بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والرقي، حيث تألقت بفستان وردي ناعم لفت الأنظار على السجادة الحمراء وأضفى عليها مظهرًا أنثويًا راقيًا.

جاء الفستان بتصميم انسيابي ناعم يبرز قوامها الرشيق، وتميز بأكمام منسدلة مطوية بتفاصيل دقيقة زادت الإطلالة فخامة وجمالًا.

كما اختارت سارة خامة ناعمة بلون وردي هادئ يليق ببشرتها ويعكس طابعها الرقيق، مع لمسة خفيفة من اللمعان أضافت بريقًا خاصًا أمام عدسات المصورين.



واعتمدت سارة تسريحة شعر بسيطة بشعر مموج منسدل على الكتفين، مع مكياج طبيعي ركّز على إبراز ملامحها الناعمة بلمسات وردية هادئة، مما جعل إطلالتها متناغمة من الرأس إلى القدمين.



وأكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة مجوهرات أنيقة وراقية أضفت لمسة من الفخامة دون مبالغة، لتؤكد مرة أخرى أنها من النجمات اللاتي يفضلن الأناقة الهادئة بعيدًا عن الإطلالات الصاخبة أو المبالغ فيها.



سعر الفستان بلغ نحو 57 ألف جنيه مصري، وهو من تصميم إحدى دور الأزياء العالمية المعروفة بتصاميمها البسيطة والفاخرة في الوقت نفسه.

وبهذه الإطلالة، أثبتت سارة عبد الرحمن قدرتها على المزج بين الرقي والنعومة، لتكون من أبرز النجمات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء في ختام المهرجان هذا العام.