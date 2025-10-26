زد 2005 يفوز على الإسماعيلي برباعية في دوري الجمهورية

حقق فريق زد مواليد 2005 فوزًا هامًا على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 4_0 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2026.

أحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من ،عمر ياسر هدفين ، سيف عابدين هدف ،عبدالله عبيد هدف .

وظهر لاعبو زد بمستوى فني مميز ساهم في حسم اللقاء لصالحهم، وسط إشادة من حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، الذي أكد على ضرورة التركيز ومواصلة الأداء القوي للمنافسة على لقب البطولة .

وحرص أحمد عبد الله المدير التنفيذي لنادي زد ، علي التواجد ومؤازرة الفريق خلال اللقاء اليوم وتوجيه التهنئة للفريق والجهاز الفني.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: Mark Burton

المدرب العام: تامر عبد العزيز

مدرب عام: إسلام عمر النور

مدرب الحراس: عمرو أحمد عبد الله

مدرب الأحمال: محمد الشاذلي

إداري الفريق: يحيى معوض – مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: د. تامر عادل

طبيب العظام: د. أحمد شاكر

مسؤول المهمات: عبدالرحمن حسن .

وبهذا الفوز، يؤكد فريق زد مواليد 2005 جاهزيته للمنافسة بقوة في البطولة، وسط دعم ومتابعة مستمرة من إدارة النادي وقطاع الناشئين.