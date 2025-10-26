عبور 30 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

عبرت 30 شاحنة مساعدات إنسانية من دولة الإمارات من البوابة الفرعية لميناء رفح البري بشمال سيناء في اتجاه منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، تمهيدًا لإدخالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول، في بيان صحفي، اليوم "الأحد"، إن شاحنات المساعدات قدمتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار المساعي الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإغاثية للأسر المتضررة.

وأشار إلى أن المساعدات تعد امتدادًا لجسور الدعم الإنساني الإماراتي إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، حيث تعمل بشكل منتظم على إرسال المساعدات عبر الأراضي المصرية لتأمين وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع بسرعة وكفاءة؛ في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيفًا لمعاناته الإنسانية.