إصلاح التعليم وزيادة الصادرات.. أبرز تصريحات نواب مجلس الشيوخ ورؤساء اللجان

التقت قناة "اكسترا نيوز" برؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بعدما تم اختيار اللجان النوعية الذين تم انتخابهم اليوم في مجلس الشيوخ.

وقال النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إننا عقدنا أول اجتماعاتنا اليوم وتركنا مساحة لكل عضو إنه يحضر التصور ووضع هذه التصورات في أول اجتماع للجنة لوضع الخطة الشاملة.

وتابع: عندنا مواضيع تخص الشباب والرياضة والأندية الجماهيرية وهي موجودة على الساحة.

وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستركز على تنمية الصادرات المصرية وأولويات التصدير وتعميق الصناعة المصرية وكيفية تطوير التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل جنبا إلى جنب مع الوزارات المعنية والغرفة الأخرى في مجلس النواب.

من جانبه قال الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إننا سنعمل بروح الفريق ولن يكون عمل اللجنة فرديا وسنعمل بالمشورة مع كل أعضاء اللجنة.

وقال النائب مهاب مجاهد، إننا إذا أردنا بناء الوطن فيجب أن نهتم بالتعليم، وأولوياتي في التعليم هو إصلاح التعليم الأساسي من خلال ما يتاح لنا من أدوات تشريعية ورقابية.

وتابع: سنحاول بكل الطرق أن يكون لنا بصمة في إصلاح التعليم، فإذا أردنا إصلاح التعليم فلنبدأ بالمعلم وليس هناك إصلاح تعليم بدون تحسين أحوال المعلم من الأجور التدريب، ثم تأتي الكثافة الطلابية ثم يأتي تطوير المناهج.