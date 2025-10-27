اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة.

محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2015، وحتى 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري غير مششخنا، وحيازة طلقات نارية، ووجه للمتهمين من الثانى وحتي الرابع الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها.

والمتهمون من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.