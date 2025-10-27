رسوم إضافية على عملاء AT&T اعتبارا من ديسمبر 2025: زيادة التكاليف وسط وعود بالتعويض

أعلنت AT&T، ثالث أكبر مزود خدمات اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة، عن تعديل جديد في رسومها الشهرية ابتداءً من 1 ديسمبر 2025.

ستطال الزيادة “رسوم استرداد التكاليف الإدارية والتنظيمية”، بحيث ترتفع من 3.49 دولار إلى 3.99 دولار شهريًا لكل خط صوتي، بزيادة قدرها 50 سنتًا تعادل ارتفاع بنسبة 14.3% سنويًا.​

ما هي الرسوم الإدارية والتنظيمية؟

هذه الرسوم مخصصة لاستعادة تكاليف ربط شبكة AT&T بشبكات شركات الاتصالات الأخرى، ودفع المصاريف الحكومية وشروط الاستجابة القانونية.

تشمل أيضًا تكاليف ضمان الامتثال للتشريعات الفيدرالية والمحلية، ومتطلبات أمان أبراج الاتصالات وحقوق المرور العامة، وحماية خصوصية المستهلكين.

AT&T تبرر الزيادة وتعرض تعويضات جزئية

في بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الزيادة ضرورية للمحافظة على جودة الشبكة والاستمرار في الاستثمار بالتقنيات الحديثة.

وأفادت أن العملاء بإمكانهم تعويض هذه الزيادة من خلال التسجيل في خدمات الدفع التلقائي والفوترة الإلكترونية، والتي تمنح خصمًا بقيمة 10 دولارات شهريًا إذا تم الدفع بحساب بنكي، أو 5 دولارات عبر بطاقة الخصم. ويبلغ الخصم 8 دولارات إذا تم دفع الفاتورة في موعدها المحدد.

مقارنة مع المنافسين: رسوم متشابهة لدى Verizon وT-Mobile

ليست AT&T وحدها في تطبيق رسوم إضافية، حيث تفرض Verizon “رسوم الاسترداد الإداري والتقني” بقيمة 3.50 دولار شهريًا لكل خط صوتي، كما رفعت T-Mobile مؤخراً رسومها التنظيمية إلى 3.99 دولار في أبريل الماضي.

إلى جانب زيادة الرسوم الإدارية، رفعت AT&T تكلفة خدمة FirstNet (المخصصة للطوارئ) من 45 إلى 48 دولار شهريًا، وفرضت رسومًا على إعادة طباعة الفواتير الورقية تبلغ 5 دولارات بالإضافة إلى 10 سنتات لكل صفحة تتجاوز 100 صفحة.

أما المتأخرون في الدفع فستفرض عليهم غرامة بقيمة 8 دولارات شهريًا، ورسوم ضخمة لإنهاء العقد المبكر تبدأ من 58 وتصل إلى 325 دولارًا حسب مدة العقد المتبقية.

ردود فعل المستخدمين: جدل واستياء كبير

تفاعل مستخدمي AT&T مع الزيادة بشكل سلبي خصوصًا بعد أن ارتفعت نسبة ترك المشتركين للخدمة في الفئة الأغلى إلى 0.92% في الربع الثالث مقارنةً بـ0.78% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد المنافسة والصعوبات التي تواجه الشركة في الاحتفاظ بالعملاء.

بين زيادات الرسوم الشهرية وطرح خصومات جديدة على خدمات محددة، تسعى AT&T إلى الحفاظ على جودة شبكتها واستمرار نموها وسط شكوك العملاء وتصاعد المنافسة.