شرح مبسط .. ما هو الـ 6G ولماذا تتصدر الصين السباق أمام أمريكا وأوروبا

تعد تقنية الجيل السادس من الاتصالات اللاسلكية، أو ما يُعرف بـ6G، قفزة نوعية ستغير الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا والعالم من حولنا.

ما هو الجيل السادس (6G)؟ وكيف يختلف عن الجيل الخامس (5G)؟

قدم الجيل الخامس (5G) سرعات عالية واتصالاً أسرع، مما مكن استخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والمعزز، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

أم الجيل السادس (6G) سيخطو خطوة أبعد، حيث يهدف إلى دمج العالمين الرقمي والمادي، مما سيمكن من تطوير أنظمة أكثر ذكاءً وابتكارًا، مثل التوائم الرقمية (نسخ افتراضية دقيقة لأنظمة أو أشياء تعمل في الوقت الحقيقي).

استخدامات تقنية 6G

ستوفر تقنية 6G اتصالات أكثر موثوقية بزمن استجابة أقل، مما يُحسن من أداء شبكات الكهرباء، الطب عن بُعد، والملاحة.

كما تتميز تقنية 6G بالتوائم الرقمية، وهي تكنولوجيا يمكنها محاكاة مدن كاملة لتقديم خدمات ملاحة دقيقة، أو إنشاء نسخ رقمية للمرضى لدعم الأبحاث الطبية.

وأيضًا تتميز تقنية 6G بتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم أكبر لإنترنت الأشياء، المدن الذكية، وأنظمة النقل الذكية.

كيف يتم تطوير تقنية 6G عالميًا؟

يعمل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، التابع للأمم المتحدة، على وضع معايير لتقنية 6G تمهيدًا لإطلاقها التجاري بحلول عام 2030.

فيما تعتبر دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية أكثر حماسًا لتطوير هذه التقنية نظرًا لتقدمها في نشر شبكات 5G. الصين، على سبيل المثال، وضعت ثلاثة معايير لتقنية 6G في عام 2024.

ماذا عن الدول الأخرى؟

يشير التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا تتخذ موقفًا أكثر تحفظًا تجاه تقنية 6G، بسبب التباطؤ في نشر شبكات 5G، فيما يعد هذه الاختلافات في الرؤى قد تؤدي إلى وضع معايير أقل طموحًا عالميًا.

متى يمكن أن نرى تقنية 6G؟

من المتوقع أن تبدأ التجارب ما قبل التجارية لهذه التقنية بحلول عام 2028، مع إتاحة إثباتات المفهوم قبل ذلك.

باختصار، تقنية الجيل السادس (6G) ليست مجرد تحسين لشبكات 5G الحالية، بل هي نظام جديد كليًا سيعيد تعريف استخدام التكنولوجيا في مجالات حياتنا اليومية.