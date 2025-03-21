إنستجرام في ورطة | ميتا تختبر تعليقات آلية بالذكاء الاصطناعي .. والنتيجة صادمة

في خطوة جديدة تسعى شركة "ميتا" من خلالها إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، بدأت الشركة باختبار ميزة جديدة على إنستجرام تتيح للمستخدمين اقتراح تعليقات تلقائية مولدة بالذكاء الاصطناعي على المنشورات.

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التفاعل بين الأصدقاء وجعل التجربة على المنصة أكثر متعة وسهولة.

ميتا أي

رصدت هذه الخاصية من قبل المستخدم "جوناه مانزانو"، المعروف باختبار الميزات الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مانزانو عبر مقطع فيديو أن الخاصية تعمل عن طريق رمز قلم يظهر بجانب صندوق كتابة النص تحت المنشورات.

فعند النقر على هذا الرمز، يبدأ "ميتا أي" بتحليل محتوى الصورة لتوليد ثلاثة اقتراحات للتعليقات.

على سبيل المثال، إذا تضمنت الصورة شخصًا يبتسم ويشير بإبهامه إلى الأعلى داخل غرفة معيشة، قد يقترح الذكاء الاصطناعي تعليقات مثل: "تصميم غرفة المعيشة جميل"، "أحب الأجواء المريحة"، أو "مكان رائع للتصوير".

ميزة TechCrunch

إذا لم تعجب المستخدمين الاقتراحات الثلاثة الأولى، يمكنهم تحديث الخيارات والحصول على اقتراحات جديدة.

ووفقًا لتصريح من متحدث باسم شركة ميتا لموقع "TechCrunch"، فإن هذه الميزة جزء من اختبار مستمر لاستكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات الشركة.

أضاف المتحدث أن "ميتا أي" يمكن العثور عليه في ميزات مثل التعليقات، الخلاصات، المجموعات، وحتى البحث، لجعل التجربة أكثر متعة وفائدة.

طموح ميتا

لم تعلن ميتا بعد عن موعد أو نطاق إطلاق هذه الخاصية بشكل رسمي، وأشارت إلى أنها أجرت اختبارات مشابهة العام الماضي على فيسبوك، حيث قامت بتجربة ملخصات تلقائية للتعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لكن على الرغم من طموح ميتا لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، قد لا تحظى هذه الميزة بقبول واسع بين المستخدمين.

فيما يشعر الكثيرين بالحنين إلى الأيام التي كانت فيها إنستغرام مكانًا للتفاعلات الطبيعية وغير المصطنعة.

اراء مختلفة

يرى البعض ايضًا أن التعليقات يجب أن تكون صادقة ومعبرة من المستخدمين أنفسهم وليس مجرد نصوص مولدة تلقائيًا.

بينما يشعر البعض أيضًا أن هذه الميزة تضيف إلى الضغط الذي يواجهه المستخدمون على المنصة، حيث يسعون للحفاظ على مظهر تفاعلهم "المثالي".

في النهاية، تظل هذه الميزة تحت الاختبار ولا يُعرف بعد إذا ما كانت ستُطلق بشكل أوسع أو تُلغى بناءً على ردود أفعال المستخدمين.