حماية المستهلك: ضبط 3200 قضية في مجال الغش التجاري

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا جدًا في منظومة الرقابة على الأسواق، وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع، وهو الملف الذي توليه الحكومة اهتمامًا كبيرًا، خاصة في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور فعّال فيما يخص مكافحة الغش التجاري.

وأشار «الجزار»، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة منه فاروق والإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تنفيذ نحو 830 حملة رقابية خلال شهر واحد فقط، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط حوالي 3200 قضية متنوعة.

وأوضح أن الحملات شملت كافة محافظات الجمهورية، إلا أن النصيب الأكبر كان في محافظات القاهرة والجيزة ثم الإسكندرية، وفقًا للكثافة السكانية في هذه المناطق، مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها كانت عدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر، مثل الساندوتش الذي يُباع بثلاثة جنيه أو عشرة جنيه، وهذه الأسعار مجهولة المصدر وفي بعض الأحيان تكون منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن هاتين المخالفتين تشكلان خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المستهلك.

وتابع: «جهاز حماية المستهلك قام بمجهود كبير أيضًا فيما يخص السلع أو الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية التي تمس صحة وسلامة المواطن».