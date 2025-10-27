أخبار أسوان| إزالة التعديات.. عروض فنية.. وإطلاق حملات بيطرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 26/10/2025 أحداث متنوعة.

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن منح مهلة أخيرة حتى نهاية أكتوبر الجارى لأصحاب طلبات التقنين لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية .

وأكد المحافظ على أنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد غير الملتزمين تشمل تحرير محاضر جنائية وقطع المرافق عن الأراضى المخالفة وإدراجها ضمن حملات الإزالة وإستردادها بالكامل .

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالمحافظة جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وتم إزالة 297 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 117 ألف و 479 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والعترة الجديدة سات وان ، وحمى الوادى المتصدع بنطاق قرى محافظة أسوان .



تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها فى المحافل الدولية والمحلية حيث قدمت عروضها فى إفتتاح وفعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية “اليوبيل الفضى ”.

تنظم المهرجان وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، وهيئة قناة السويس ، وهيئة التنشيط السياحى، وتستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر الجارى .

